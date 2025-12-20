１２月２０日の中山９Ｒ・ひいらぎ賞（２歳１勝クラス、芝１６００メートル＝１２頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したクレパスキュラー（牡２歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）が勝利。８月の新馬戦で札幌・芝１８００メートルの２歳レコード１分４７秒２を記録した大物候補が、連勝で単勝１・８倍の１番人気に応えた。勝ちタイムは１分３２秒９（良）。最内枠から道中は馬群の中を追走。折り合いはギリギ