JRAと地方競馬の若手ジョッキーが腕を競い合う「2025ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンド中京」は20日、中京競馬場で2戦を行った。優勝したのは美浦の佐藤翔馬（21）。1着こそなかったものの18日の園田で2、4着。中京でも15番人気で3着、10番人気で2着と下馬評の低い馬に騎乗しながら着実にポイントを加算し、67点で頂点に立った。ファイナルラウンド未勝利で優勝したのは2017年のシリーズ創設以来、初めてとなる