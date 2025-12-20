ユーチューバー・シバター（39）が20日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・ヒカルが、わずか6カ月足らずで、実業家・進撃のノアとの離婚を発表した件について言及した。シバターは「言った通りでしたね、スピード離婚しましたね。これは俺の予想がすごいんじゃなくて、ヒカルが離婚しましたって動画出した瞬間、おそらくみんな“でしょーね!”って思いましたよね」と笑う。また「なんの意外性もないし“そ