株式会社QPS研究所は2025年12月20日、小型SAR（合成開口レーダー）衛星「QPS-SAR 15号機」（愛称：スクナミ-I）を、米国企業Rocket Lab（ロケットラボ）の「Electron（エレクトロン）」ロケットで打ち上げる予定だと発表しました。【▲ QPS研究所の小型SAR衛星「QPS-SAR」のCGイメージと15号機「スクナミ-I」のミッションマーク（Credit: QPS研究所）】打ち上げ予定日および時間帯は日本時間2025年12月21日（日）15時38分以降で、