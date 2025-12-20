東京電力は、福島第1原発1、3号機原子炉建屋内のうち放射線量が高く調査が不十分だったエリアで、小型ドローンによる現場確認を近く実施する。1号機は配管にたまっているとされる水素ガスの抜き取り方法を、3号機は溶融核燃料（デブリ）の本格的な取り出しを見据えた除染方法などを検討する。ドローンは縦横各約20センチ、高さ約6センチ、重さ243グラム。カメラとライトを搭載し、遠隔操作で内部の様子を撮影する。1号機の後に