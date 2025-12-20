和歌山県白浜町のテーマパーク「アドベンチャーワールド（ＡＷ）」で１９日、ペンギン展示場などの大掃除が行われた。年末年始に向けた機運を盛り上げるため、報道関係者向けに公開。エンペラーペンギンの親子の飼育場では職員がブラシをかけたり、人工雪を敷き詰めたりした。ほかにもダイバーがプールに入って水槽のガラスを磨いた。ペンギンたちは興味深そうに作業の様子を見つめ、職員の周りを動き回っていた。ＡＷには８