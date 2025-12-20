FC東京は20日、MF高宇洋(27)とJ1百年構想リーグ期間の契約更新に同意したことを発表した。高は2025シーズン、J1リーグで33試合2得点、ルヴァンカップは2試合、天皇杯は4試合に出場した。クラブ公式サイトを通じ、高は「自分自身、東京で3シーズン目になりますが、これまでは悔しい想いの方が大きいです。その悔しさを晴らすために、ファン・サポーターのみなさんと喜びを分かち合うために、より覚悟と責任を持って日々戦って