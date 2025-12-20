いわきFCは20日、2026シーズンからスポーツディビジョンダイレクターに田坂和昭氏(54)、スポーツディビジョンマネージャーに平澤俊輔氏(31)が就任することを発表した。Jクラブの指揮官を務めてきた田坂氏は、2023年にギラヴァンツ北九州の指揮官を務めた後、24年から上武大の監督に就任していた。クラブ公式サイトを通じ、田坂氏は「クラブの理念と歴史を尊重しながら、選手・スタッフ・地域の皆さまと共に、さらなる成長と