ファジアーノ岡山は20日、4選手との来季契約を更新したことを発表した。更新した4選手は、MF藤井海和(22)、DF阿部海大(26)、MF末吉塁(29)、MF宮本英治(27)。更新内容は、J1百年構想リーグと、2026-27シーズンになるという。