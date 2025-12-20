高市総理大臣は中央アジア5か国との初めての首脳会合を開催し、レアメタルなどの重要鉱物の開発などを盛り込んだ首脳宣言を取りまとめました。【映像】高市総理のコメント（実際の様子）飯山雄矢リポート「政府関係者は『中央アジアにとっても対中国、対ロシアへの牽制になる』と話していて、日本らしい支援を通じて、いわば『くさびを打ち込みたい』考えです」高市総理大臣「中央アジアは地政学上の重要性、経済安全保障上