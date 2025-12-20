10月に停戦が発効したパレスチナ・ガザ地区について、国連などで構成する委員会は、食料支援の状況が改善し、最も深刻な「飢饉（ききん）」の状態は脱したと発表しました。国連機関などで構成するIPC＝総合的食料安全保障レベル分類の検討委員会は19日、ガザ地区のすべての地域で「飢饉の状態は脱した」とする報告書を公表しました。「飢饉」は食料不足の程度を表す5段階の基準のうち最も深刻な状況を示すもので、ガザ地区で