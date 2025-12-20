AKB48の小栗有以（23）が20日、都内でフォト＆スタイルブック「AB型の左利き」（宝島社）の発売記念イベントを行った。幼少期から温泉が大好きだといい、温泉地として有名な大分県内で撮影を敢行。自然を感じるショットのみならず、愛用スキンケアの美容情報などパーソナルな部分も掲載されている。今月4日から4日間、多くのOGとともに日本武道館での20周年記念コンサートを行った。初代総監督を務めた高橋みなみ（34）の姿