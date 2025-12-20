神奈川県箱根町の芦ノ湖で、「お茶」をテーマにした新たな観光船の運航が始まりました。加藤聖也「力強い太鼓の音と共に今「大茶会」が出航しました。みなさん手旗を振りながらお祝いしています！」きょう就航したのは富士急行グループの新たな観光船「箱根遊船大茶会」です。テーマは欧米でブームとなっている「お茶」です。加藤「黄金の茶室も備えられ和の雰囲気を感じられます」参加者 Qお茶の味はどう？「おいしいで