グランプリファイナル元女王の紀平梨花（トヨタ自動車）が、３年ぶりに全日本の舞台に帰ってきた。２０日に都内で行われたフィギュアスケートの全日本選手権アイスダンス。前半のリズムダンス（ＲＤ）で、カップルを結成した西山真瑚（オリエンタルバイオ）と、笑顔はじける演技を見せた。（デジタル編集部）大声援を受けて登場した「りかしん」。冒頭のツイズルでは息の合った動きを披露して、観客を沸かせた。マンボの音楽に