東京・江東区の廃棄物処理場で火事があり、出火からおよそ12時間たった現在も燃え続けています。【映像】12時間以上燃え続ける火災現場周辺の様子午前3時半ごろ、江東区海の森の廃棄物処理場で、「ごみが燃えている」という内容の119番通報がありました。警視庁などによりますと、火が出たのはごみを一時的に保管する「ごみピット」という施設で、中にあった産業廃棄物が燃えているということです。ポンプ車など30台以上が