広島のベテラン・秋山翔吾外野手（３７）が２０日、故郷の神奈川県横須賀市の「横須賀スタジアム」で「秋山翔吾野球教室」を開催した。今年で１２回目の開催に秋山は「長く現役をやってきて、地元なので周りの人に手伝ってもらいながら」と感謝し、約３時間、市内の１３チームから集った小学６年生、７３人を相手に熱のこもった指導を行った。広島４年目の今季は、６４試合出場にとどまり、打率２割６分２厘、１本塁打５打点。