福井の老舗「初味寿司本店」と酒蔵「南部酒造場」が、福井の冬の味覚であるセイコガニを贅沢に使用した発酵珍味と熟成酒のセット「越前蟹乃醤 至福の極セット」を2025年12月25日(木)より発売。わずかな期間しか味わえない「赤い宝石」の旨味を凝縮した珍味と、27年の時を重ねた秘蔵古酒が織りなす、400セット限定の特別な味わいが登場します。 初味寿司本店×南部酒造場「越前蟹乃醤 至福の極セット」 発売日：202