俳優の高石あかり（高=はしごだか）が19日、自身のインスタグラムを更新。「本日、23歳の誕生日を迎えました」と報告し、自身がヒロインを務める連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00／NHK総合ほか）撮影現場でのオフショットを公開した。【写真】朝ドラ『ばけばけ』のオフショットで誕生日を報告した高石あかり「沢山のお祝いメッセージありがとうございます！」と感謝を伝えた高石は、「ばけばけの撮影中にお祝いして