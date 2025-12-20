福岡県福津市の宮地嶽神社で行われた大しめ縄のかけ替え＝20日午前福岡県福津市の宮地嶽神社で20日、毎年交換する物としては「日本一の大きさ」というしめ縄をかけ替え、新年を迎える準備をする「大しめ祭」が行われた。直径約2.6メートル、長さ約11メートル、重さ約3トンで、材料の稲を育て、より合わせ、かけ替えるまでに延べ1500人ほどの氏子らが携わった。20日は青空の下、氏子ら約120人が2本の縄をより合わせて大しめ縄を