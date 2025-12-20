2か月弱のあいだに7回も発射テストを実施防衛省は2025年12月19日（金）、現在開発を進めている国産のスタンド・オフ・ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型（地発型）」について、米本土で複数回の発射試験を実施し、開発完了の目途が立ったと発表しました。【動画】わかりやすい…これが、スタンド・オフ防衛能力の解説ムービーですスタンド・オフ・ミサイルとは、敵の脅威圏外から攻撃が可能な長射程ミサイルのことです。日