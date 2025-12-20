ことしも残すところ2週間ほど。正月を迎えるための“門松”作りが最盛期を迎えています。神奈川県横浜市にある造園会社では、正月を前に縁起物である“門松”の制作作業に追われていました。真剣な表情の職人たちが、松の木を整えたり、縄を巻いたりするなどしていて、中には高さ1.5メートルほどの門松もあるということです。米山庭苑・米山拓未社長「世界の情勢がなかなか平和じゃないので、いつもの気持ちにプラス、世界平和の気