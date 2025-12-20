「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、今季カップルを結成し、“りかしん”こと紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車＝、西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝組が全日本デビューを果たした。１８年ＧＰファイナル優勝や１９、２０年に全日本女子シングル２連覇など、日本のエースとして活躍していた紀平は２１年に右足首を疲労骨折し２２年北京五輪