「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、連覇を狙う吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が６８・７８点で貫禄の首位発進を決めた。アイスダンスは五輪個人出場枠は獲得できなかったが、団体戦出場は可能となっており、“うたまさ”は唯一五輪出場資格を持つ。連覇で夢舞台へ駒を進めるか。櫛田育良（木下アカデミー）、島田高四郎（木下グルー