■全日本フィギュアスケート選手権2日目（20日、東京・代々木第一体育館）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催アイスダンスのリズムダンス（RD）が行われ、連覇を狙う吉田唄菜（22）＆森田真沙也（22）組（木下アカデミー）の“うたまさ”が68.78点で首位スタートを切った。紀平梨花（23、トヨタ自動車）＆西山真瑚（23、オリエンタルバイオ）の“りかしん”は57.44点をマークし、出場5組