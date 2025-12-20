「全国大学ラグビー選手権・準々決勝、京産大２６−２４東海大」（２０日、ヤンマースタジアム長居）終了間際に逆転負けした東海大（関東リーグ戦１位）は、悔しさをにじませた。関東リーグ戦勢は２位東洋大、３位関東学院大が既に敗退。最後の砦（とりで）となった東海大も年越しを逃した。これで関東リーグ戦参加校は２１年度東海大の準決勝進出を最後に、４大会連続で４強を逃している。木村季由監督は「（優勝校としての