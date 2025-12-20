関西テレビで放送中の競馬番組『うまんちゅ』初のリアルイベントとして開催される「うまんちゅライブ 2025 〜有馬記念直前！年忘れ大予想スペシャル〜」について、オンライン配信が決定した。同イベントは、12月22日（月）に大阪市のCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで開催される。有馬記念を目前に控え、競馬ファンに向けたトークとエンターテインメントを融合させた内容が予定されており、会場開催に加えてオンラインでも楽し