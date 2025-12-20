【モデルプレス＝2025/12/20】AKB48の小栗有以が12月20日、都内で開催された自身初のフォト＆スタイルブック「AB型の左利き」（宝島社）の発売記念イベントに出席。大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）での共演を楽しみにしているアーティストを明かした。【写真】AKB48“レジェンドOG”が豪華集結◆小栗有以「紅白」で共演が楽しみなアーティスト「第76回NHK紅白歌合戦」への出演について小