人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルとの離婚を発表した実業家・進撃のノアが２０日に自身のインスタグラムを更新。離婚を改めて報告し「自分らしくまた幸せの道探します」と心境をつづった。「離婚しました」と伝え、「自分らしくまた幸せの道探します」。笑顔でピースする写真を投稿し「色んな意見があると思いますが、これからも暖かく見守ってくれたら嬉しいです！」とメッセージを寄せた。進撃のノアとヒカルは５月に結婚を発