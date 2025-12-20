東京・両国にある「江戸東京博物館」の２０２６年３月３１日リニューアルオープンに向けて１００日前記念イベントが２０日までに行われ、新情報の発表とともに急ピッチで進む工事中の内部が一部公開された。ＪＲ両国駅隣接の施設では藤本照信館長と、今回の改修で空間デザイン監修などに携わった建築家・重松象平氏によるトークセッションも行われ、藤本館長は「１００日後にぜひ足を運んでいただけたら」とあいさつ。重松氏も「