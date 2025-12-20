明日21日(日)以降は気圧の変化が大きい1週間となるでしょう。東京都心では23日(火)〜25日(木)は、気圧が急低下する予想です。気圧変化によって体調を崩しやすい方はご注意ください。明日21日は北海道や東北、北陸を中心に気圧の変化大明日21日(日)からの1週間は気圧の変化が大きいでしょう。明日21日(日)は、寒冷前線が日本列島を通過する見通しです。太平洋側は気圧の低下する所が多く、日本海側では気圧の上昇する所が多いでしょ