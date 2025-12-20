２０日、ハルビン理工大学（黒竜江省ハルビン市）の試験会場で入場を待つ受験生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社北京12月20日】中国で20、21両日、2026年度の全国大学院統一入試が行われている。２０日、ハルビン理工大学（黒竜江省ハルビン市）の試験会場でスマートフォンを預ける受験生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）２０日、ハルビン理工大学（黒竜江省ハルビン市）の試験会場で入場を待つ受験生。（ハルビン＝新