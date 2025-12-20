◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子ダブルス(20日、中国)中国で行われているバドミントン・ワールドツアーファイナルズ。女子ダブルスでは準決勝に進出した日本の福島由紀選手・松本麻佑選手“フクマツ”ペアが、格上相手にストレート勝利で決勝進出を決めました。各種目年間ポイント上位8組が出場でき、年間王者が決まるこの大会。前日まではグループステージが行われており、各グループの上位2組が決勝トーナメ