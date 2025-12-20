渡辺真起子（57）が20日、東京・新宿武蔵野館で行われた主演映画「無明の橋」（11月28日に富山で先行公開）公開記念舞台あいさつに登壇。10年「トルソ」（山崎裕監督）以来、映画では15年ぶりの単独主演作だが、坂本欣弘監督（39）から20年の「もみの家」への出演後、今作の主演のオファーを受けても「私の中では、あまり真面目に聞いてなかった。へぇ、そう？と。他の女優さんを勧めていた」程度の受け止めだったと振り返った。