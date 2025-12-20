ミラノ・コルティナオリンピック日本代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権で、新潟市出身の１７歳・中井亜美選手が１９日、女子ショートプログラム３位と好スタートを切りました。１２月に行われたグランプリファイナルでは日本勢最高の２位となった中井選手。優勝すればオリンピック出場が決まる全日本選手権のショートプログラムに挑みました。冒頭の大技・トリプルアクセルできれい