スノーボードワールドカップのハーフパイプで、妙高市の専門学校に通う山田琉聖選手が自身初の優勝を飾りました。アメリカで行われたスノーボードワールドカップのハーフパイプ第２戦。山田琉聖選手は２本目。ダブルマックツイスト1080を決めると、その後も難易度の高いエアを次々と成功させ９４・５０をマーク。ワールドカップで初めての優勝を飾りました。また、女