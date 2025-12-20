住んでいる地域によって選ばれる車が大きく異なることをご存知でしょうか。アクサ損害保険株式会社が実施した「47都道府県 ドライバー県民性調査2025」によると、地方では軽自動車の保有率が60%を超える一方、都市部では平均購入金額が400万円を超えるなど、地域による傾向が明らかです。【写真】やられた…！愛車のロードスターで出かけようと思ったら→まさかの光景マイカー保有者で月に1回以上運転する全国の20歳から69歳の男女