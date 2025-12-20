ビクターエンタテインメントが、ライブイベント『VICTERA』の第3回となる『VICTERA EXA』（ヴィクテラ エクサ）を2026年2月28日に東京 Zepp Shinjukuにて開催する。 （関連：羊文学「銀河鉄道の夜」、NITRODAY「人にやさしく」、長谷川白紙「光のロック」……若手アーティストが歌い継ぐ名曲） 同イベントは、2024年8月から始動した、“POP”の可能性を拡張するライブイベント。単なる音楽ジャンルとしての呼称