私はハスミです。わが家は3人暮らしで、家族は夫のマサキと2歳の息子・ヨウタ。1シーズンに一度の義実家への帰省は、義母からのお土産への小言が恒例となっていました。お菓子を持っていけば「カロリーが高い」、お茶の葉なら「どこにでも売っている」と文句を言われるのです。義父が優しく庇ってくれるのが唯一の救いですが、夫は私の味方をしてくれません。それどころか私のお土産選びのセンスがないと言い放ち、心底腹が立ちま