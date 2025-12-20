20日午後1時40分ごろ、福岡市早良区百道1丁目の市道「明治通り」で、西鉄バスなど計4台が絡む事故があった。早良署によると2人が救急搬送されたが意識はあるという。バスは当時停車中で、乗客乗員にけがはなかった。事故の影響で明治通りの一部が約2時間通行止めになった。