ツアー通算13勝の女子プロゴルファー・稲見萌寧が、20日、千葉県内で自身初となるジュニア向けイベント『日本生命 稲見萌寧選手 スナッグゴルフキッズレッスン』を開催した。2020年からスポンサー契約を結ぶ日本生命との取り組みで、公募によって集まった首都圏の小学生37人が参加。スナッグゴルフ教室やトークショーなど、約2時間の楽しい一時を過ごした。【写真】プロのスイングに子どもたちも釘付け21年には東京五輪で銀メダル