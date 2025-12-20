テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が１６日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・くるま、同局・三谷紬アナウンサーが出演した。この日は「料理店でのラストオーダー」にまつわる視聴者投稿をテーマにトークを繰り広げた。１９歳・男性大学生の投稿として「自分の中ではラストーオーダー３０分前だったら入店しない。友人の中にはラストオーダー１分前でも平気で店に入れる人もいて。飲食店でのバイト経