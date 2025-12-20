ＡＫＢ４８の小栗有以（２３）が２０日、都内で自身初となるフォト＆スタイルブック「ＡＫＢ４８小栗有以１ｓｔフォト＆スタイルブックＡＢ型の左利き」（宝島社）の発売記念イベントを開催した。撮影は大分県で行われ、大自然を満喫しながらリラックスする表情から、トップアイドルらしいフォトジェニックなカットまで、小栗の魅力があふれた一冊。大分ならではの、温泉を楽しむ姿や浴衣姿の貴重なショットも収められている