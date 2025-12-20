19日午後10時前、新潟市南区高井東の国道8号線で、近くに住む女性(82)が道路を渡っていたところ南区の男性(62)が運転する普通乗用車にはねられました。この事故で女性は新潟市内の病院に運ばれましたが午後11時15分頃死亡しました。現場は直線道路で押しボタン式の信号機のある十字路交差点でした。新潟南署で事故の原因について調べています。