紫 今が、CLAN QUEENのyowaをfeatに迎え、12月10日（水）にリリースした最新曲「天獄と地極」のMUSIC VIDEOが公開された。MUSIC VIDEOはCLAN QUEENのメンバーで、映像監督としても活躍するマイが監督を担当。そして、作品には紫 今のみならず、ボーカルとして楽曲に参加するCLAN QUEEN・yowaも出演。”天獄”と”地極”のそれぞれに化けた紫 今とyowaを映し出すアグレッシブなビデオとなっている。本作の公開に先立って、17日（水