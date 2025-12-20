【山粼武司 これが俺の生きる道】#62【これが俺の生きる道】落合博満さんと初キャンプでまさかの相部屋、すこぶる憂鬱だった1カ月間の一部始終国内FA権を行使した2001年オフ。11月7日に中日と3度目の残留交渉が終わり、その2日後、獲得に乗り出してくれた横浜の大堀隆球団社長と初めてお会いした。「うちのチームにどうしても必要なんだ」とラブコールを受け、「必要とされている場所で活躍したい」と胸を打たれた。自分