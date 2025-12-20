ヘルシーなのにボリュームたっぷりで大満足「厚揚げの簡単あんかけ風」作ってみた！ ボリュームのあるおかずを簡単に作りたいときに活躍する厚揚げ。油で揚げてあるぶん、豆腐よりコクがあり、食べ応えのある副菜が作れるので、活用している方も多いのではないでしょうか。 今回は、なめこと小松菜を使ったあんかけ風レシピを作ってみました。とろみのある熱々のあんがたっぷりで、寒い日にぴったりのおかずです。材料は野菜と