■これまでのあらすじ夫の冷淡な態度に追い詰められていた妻は、密かに買った宝くじが3億円当選していたと知り、このお金だけは渡すまいと心に誓う。以前、お茶会のレシートを失くしてしまい、夜道を必死に探し回る羽目になったうえ、夫は自分と息子の弁当だけ購入し、妻の分は用意しなかった。その中で息子が「お母さんの分は？」と弁当を分けてくれた優しさに妻は救われる。さらにレシートが見つかったと伝えようとした瞬間、夫