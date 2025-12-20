日本サッカー協会（JFA）は20日、都内で臨時評議員会を開催し、26年度（1月1日〜12月31日）は31億円の赤字予算を決議した。225億円の収入、256億円の支出を計上。代表関連事業費が25年度の61億円から83億円へ大幅に増加した。26年6月11日開幕のW杯北中米大会を控える日本代表の活動費が増額の大きな要因となり、W杯活動費は22年カタール大会と同じベスト16を想定している。湯川専務理事は「毎回W杯の時は前回実績ベースで予算