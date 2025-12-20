¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬20Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡Ê68¡Ë¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ä¤ê¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤Î³¤¸¶¤È¤â¤³¡Ê53¡Ë¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï45Ê¬³ÈÂçSP¡£ÅìÌî¤¬À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÐÇË»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÍÍ»Ò¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÅìÌî¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡Ö1Ç¯1¥«·î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¡¢¤ä¤¤¤Î¤ä¤¤