男性7人組「PSYCHICFEVER」の中西椋雅（27）と半田龍臣（24）が20日、東京・中目黒のEXPGSTUDIOTOKYOでひとり親家庭支援イベントに参加した。同イベントはLDHJAPANと食品宅配専門スーパー「Oisix」などを運営するオイシックス・ラ・大地株式会社による合同での開催。給食がなくなる冬休みに向けて、ひとり親家庭に食品とダンスレッスンをするもの。参加した12人の児童に、調理が簡単なミールキットやレトルト食品な